Країни "Великої сімки" мають намір "максимально посилити тиск на експорт нафти з Росії". Цей крок може скоротити доходи Москви на 80 мільярдів доларів на рік, що завдасть серйозного удару по військовій економіці Кремля.

Оглядач Reuters Хьюго Діксон пише, що обмеження експорту російської нафти буде контрпродуктивним, якщо інші виробники не заповнять цей дефіцит. В іншому випадку обмеження поставок призведуть до зростання світових цін на нафту, що завдасть шкоди західним економікам. Доходи Москви можуть навіть не постраждати, оскільки вищі ціни компенсують втрату обсягів.

У зв'язку з цим "Великій сімці" потрібно переконати інших виробників, особливо в Перській затоці, збільшити видобуток "чорного золота", а також переконати основних клієнтів Москви, зокрема Індію, купувати менше російської нафти.

Угода з Перською затокою

Відправна точка - демонстрація Ер-Ріяду та Абу-Дабі, що вони можуть заробити більше грошей, видобуваючи додаткову нафту. За даними Міжнародного енергетичного агентства, Саудівська Аравія може збільшити видобуток на 2,43 млн барелів на добу, а ОАЕ - на 0,85 млн барелів на добу.

Проблема в тому, що значне збільшення пропозиції чинитиме тиск на ціну нафти. У результаті королівства Перської затоки можуть втратити більше, ніж виграти від збільшення обсягів. Тому G7 необхідно переконати їх, що ціна на нафту не обвалиться. Для цього потрібно прибрати з ринку стільки ж російської нафти, скільки Саудівська Аравія та ОАЕ постачають.

Угода між Індією і Туреччиною

Однак "угода з Перською затокою" працюватиме тільки в тому разі, якщо буде укладена відповідна "угода між Індією і Туреччиною". Китай - найбільший покупець російської нафти, але, з огляду на відносини між Пекіном і Москвою, спроби G7 зупинити цю торгівлю марні.

Набагато перспективнішою виглядає співпраця з Делі та Анкарою. За даними українського інституту KSE, останніми місяцями Індія імпортувала з РФ близько 1,9 млн барелів сирої нафти і нафтопродуктів на добу, а Туреччина - 0,9 млн барелів. Знову ж таки, G7 необхідно показати цим країнам, що вони можуть заробити, купуючи менше в Москви і більше в країн Перської затоки, а зробити це можна, забезпечивши їм хорошу знижку на "чорне золото".

Крім того, Європейський союз має припинити імпорт решти 0,2 млн барелів на добу з Росії.

Відмова від російської нафти - головні новини

15 вересня президент США Дональд Трамп знову заявив про готовність запровадити нові санкції проти Москви, але зазначив, що для цього Європа має припинити купівлю російської нафти і газу. Аналогічну заяву американський лідер зробив на адресу Туреччини.

Зі свого боку міністр енергетики Туреччини Альпарслан Байрактар відповів на заклик президента США відмовитися від російських енергоресурсів. Він вважає, що Анкара не повинна відмовлятися від нафти і газу з Росії.

А ось Європейський парламент розглядає можливість прискорити відмову від імпорту російської нафти і газу.

