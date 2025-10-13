У Франції усвідомлюють необхідність знайти недорогі засоби боротьби з "Шахедами".

Французька армія модернізує свої винищувачі Mirage 2000D RMV, щоб адаптувати їх до викликів сучасної війни, зокрема, пристосовує їх до боротьби з дронами.

Як пише портал opex360, модернізований літак тепер оснащений 30-мм гарматною підвісною установкою CC422, хоча наразі вінона використовується лише для безпосередньої повітряної підтримки, оскільки в ній відсутня система прицілювання для повітряного бою. Також літак отримав інфрачервоні ракети класу "повітря-повітря" MICA замість старих Magic II.

Крім того, Mirage 2000D RMV може використовувати оптико-ідентифікаційну систему дальньої дії TALIOS, яка може ідентифікувати, відстежувати та вражати рухомі цілі вдень і вночі.

Відео дня

Армія також розглядає варіанти оснащення Mirage 2000D лазерними керованими ракетами, такими як ACULEUS-LG від Thales. Це дозволить ефективно знищувати дрони, як це вже демонстрували американські F-16 у випадку застосування 70-мм ракети APKWS II проти безпілотників у Червоному морі.

Також розглядається можливість надання Mirage 2000D можливості нести зенітно-ракетні комплекси.

Як заявив генерал Жером Беланже, начальник штабу Повітряно-космічних сил Франції, Mirage 2000D "ще не сказав свого останнього слова".

"Ми вивчаємо варіанти, що випливають з наших роздумів про поточні конфлікти, такі як можливість адаптації недорогої зброї для боротьби зі загрозою безпілотників Shahed… Ці системи зброї поширюються на всіх театрах військових дій, і в контексті масштабного зіткнення немислимо використовувати нашу найсучаснішу та найдорожчу зброю для їх знищення", – пояснив генерал Беланже, нагадавши, що "в Україні незабаром буде перевищено поріг у 1000 безпілотників Geran 2, запущених Росією за одну ніч".

Mirage 2000 - новини

Як повідомляв УНІАН, Україна отримала перші французькі винищувачі Mirage-2000 на початку лютого 2025 року. Тоді не називалась кількість переданих бортів.

Водночас експерти вказували, що швидше за все, ця кількість набагато менша за всі цифри, що лунали раніше у ЗМІ. Україна могла отримати п'ять винищувачів Mirage, або навіть менше, з огляду на те, що один борт міг бути залишений у Франції для навчання пілотів та техніків.

Вас також можуть зацікавити новини: