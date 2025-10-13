Криза постачання уже призвела до підвищення цін на квитки та скасування рейсів.

Світові авіакомпанії цього року зіткнуться з додатковими витратити в понад 11 мільярдів доларів через перебої в ланцюгах постачання, пише Reuters.

За даними Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), ці цифри є результатом першої спроби оцінити збитки від п’ятирічної "кризи ланцюга постачання", яка вже спричинила зростання цін на квитки та скасування рейсів.

Зазначається, що найбільші витрати припадають на додаткові затрати на паливо на суму 4,2 млрд доларів, оскільки авіакомпанії продовжують експлуатувати старі літаки. Очікується, що додаткове технічне обслуговування коштуватиме 3,1 млрд доларів, а оренда двигунів для заміни тих, що застрягли в чергах на технічне обслуговування, додасть ще 2,6 млрд доларів.

Крім того, зберігання більшої кількості запасних частин для пом'якшення затримок коштуватиме авіакомпаніям 1,4 млрд доларів.

"Навіть якщо зменшити цю цифру вдвічі, це все одно буде величезним тягарем для галузі", - зазначив генеральний директор IATA Віллі Уолш.

Виробники літаків та їхні постачальники пережили низку невдач - від нестачі робочої сили, матеріалів і запчастин до затримок у ремонтних майстернях, особливо для двигунів. При цьому зростає боротьба за ресурси з оборонною промисловістю, оскільки світові уряди збільшують військові витрати.

За прогнозами IATA, лише цього року авіакомпанії витратять 120 млрд доларів на ремонт і технічне обслуговування, а до 2030 року ця цифра може зрости до 150 млрд доларів.

