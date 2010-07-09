Янукович призначив Шуфрича заступником до Богатирьової

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Нестора ШУФРИЧА заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті Президента.

Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ ініціював звільнення Нестора ШУФРИЧА з посади міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Проектом постанови пропонується звільнити Н.ШУФРИЧА з посади міністра у зв’язку з переходом на іншу роботу.