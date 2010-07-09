Азаров пропонує звільнити Шуфрича

17:37, 09 липня 2010
Політика
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У зв`язку з переходом на іншу роботу

У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про звільнення Нестора ШУФРИЧА з посади міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Ініціатором законопроекту є прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

Проектом постанови пропонується звільнити Н.ШУФРИЧА з посади міністра у зв’язку з переходом на іншу роботу.

 

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