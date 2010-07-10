У БЮТ кажуть, що «Шуфрича помножили на ноль та відправили у вигнання»

Народний депутат від БЮТ Сергій МІЩЕНКО не виключає, що звільнення Нестора ШУФРИЧА з посади міністра з питань надзвичайних ситуацій може бути пов’язано з підготовкою цієї посади як «хабара» одній із депутатських груп за входження до складу коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку С.МІЩЕНКО висловив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

За словами С.МІЩЕНКА, практично «ШУФРИЧА помножили на ноль та відправили у вигнання».

На думку депутата, за великим рахунком посада заступника секретаря РНБО нічого не важить.

Крім того, за словами С.МІЩЕНКА, це звільнення означає, що у команді Президента немає справжніх фахівців.

«Але, можливо, ще готують цю посаду, щоб невеличка, але горда група з однієї фракції увійшла в коаліцію… Ми можемо тільки здогадуватися, хто це може бути, але я думаю, що це група БАЛОГИ», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 липня, Верховна Рада України звільнила Н.ШУФРИЧА з посади міністра з питань надзвичайних ситуацій.

Учора Президент своїм указом призначив Н.ШУФРИЧА заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони.