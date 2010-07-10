Володимир вручив Януковичу церковну відзнаку номер 001

До 60-річчя з дня народження Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ нагороджений вищою нагородою Української православної церкви – відзнакою Предстоятеля УПЦ під номером 001.

Про це повідомляється на офіційному веб-сайті Української православної церкви (Московського патріархату).

“Блаженніший Митрополит Київський і всієї України ВОЛОДИМИР особисто привітав В.ЯНУКОВИЧА з ювілеєм. Блаженніший Владика преподніс Президентові ікону Спасителя, побажав многих літ життя та Божої допомоги у служінні народові України”, - сказано у повідомленні.

За заслуги перед Українською православною церквою та з нагоди 60-річчя Президент України був нагороджений вищою нагородою УПЦ - відзнакою Предстоятеля УПЦ під номером 001. Рішення про встановлення такої нагороди було прийняте на останньому засіданні Священного Синоду УПЦ