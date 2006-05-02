Костенко мав аудієнцію в Імператора Японії

2 травня у Токіо відбулася аудієнція Імператора АКІХІТО та Імператриці МІТІКО з Надзвичайним і Повноважним послом України в Японії Юрієм КОСТЕНКОМ у зв’язку із завершенням його дипломатичної місії в цій країні.

Як повідомили УНІАН у Посольстві Японії в Україні, Імператор та Імператриця передали вітання Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ та його дружині, тепло згадували їх перебування у Токіо в липні минулого року.

Його Імператорська Величність висловив глибокі співчуття японського народу постраждалим від аварії на Чорнобильській АЕС, цікавився станом впливу радіації на здоров’я українських громадян.

У свою чергу посол подякував Імператорській родині, уряду Японії за постійну підтримку демократичного розвитку нашої держави, надання вагомої допомоги в її економічному зростанні.

Як повідомляв УНІАН, 24 березня Президент України звільнив Ю.КОСТЕНКА з посад посла України в Японії та посла України в Республіці Філіппіни за сумісництвом у зв`язку з переходом на іншу роботу.