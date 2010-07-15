Бродський стверджує, що Денис Басс вже дав драпака

Начальник управління Київради з питань землекористування і містобудування Світлана Макєєва зараз знаходиться за кордоном і оголошена в розшук. Про це газеті "Сегодня" розповів глава Держкомпідприємництва Михайло Бродський. За його ж інформацією, Денис Басс - вже в бігах.

У Київраді виданню сказали, що Світлана Макєєва насправді в офіційній відпустці. Хоча джерела в Київземі пов`язують її відсутність з кримінальною справою. «Коли в мерії з`явилися нові люди (заступники мера від Партії Регіонів. — Авт.) Світлана Миколаївна сильно змінилася. Вона нервувала, ніби чогось боялася. Вона мала доступ до кадастру, і її зникнення може бути неспроста», — сказало джерело в Київземі.

Колишнього заступника Черновецького Дениса Басса давно не бачили в мерії. Проте прес-секретар Басса Олександра Журахівська запевняє, що екс-заступник у Києві: «Я знаю точно, що він в столиці і працює».