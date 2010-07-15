Ціни на газ для населення відтепер можна підвищувати в «вільному режимі»?

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) не зобов`язана отримувати згоду профспілкових організацій на підвищення цін на газ для населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова НКРЕ Сергій ТІТЕНКО сьогодні журналістам у Києві.

За його словами, генеральна угода між Кабінетом міністрів і профспілковими організаціями (розпорядження Кабміну №1250-р від 17 вересня 2008 р.), яка зобов`язувала органи центральної влади приймати рішення про підвищення тарифів для населення лише з відома профспілок, діяла в 2008-2009 рр.

«У 2010 році це розпорядження вже не діє», - сказав С.ТІТЕНКО.

При цьому він зазначив, що чинне законодавство передбачає консультації з профспілками, але ніяк не обов`язкове узгодження рішень про підвищення тарифів.

Як повідомляв УНІАН, НКРЕ своїми постановами від 13 липня збільшила з 1 серпня 2010 року на 50% відпускні ціни на природний газ для населення й ціну газу для підприємств теплоенергетики, що забезпечують опалення й гаряче водопостачання населення.

Про намір оскаржити в судах рішення про підвищення цін на газ для населення вже заявила Федерація профспілок України (ФПУ) і Національний форум профспілок України (НФПУ).

Довідка УНІАН. Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) здійснює державне регулювання діяльності суб`єктів природних монополій в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі, забезпечує проведення цінової та тарифної політики в цих сферах.