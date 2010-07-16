До ВР прийшли Тимошенко, Кравчук і Мороз

У Верховній Раді розпочалося урочисте засідання з нагоди 20-ї річниці проголошення Декларації про державний суверенітет України.

Як передає кореспондент УНІАН, в урочистому засіданні беруть участь депутати всіх скликань Верховної Ради, представники судової гілки влади, дипломатичних місій, духовенства.

Крім того, у сесійній залі присутні всі члени Кабінету міністрів на чолі з прем’єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ, перший Президент України Леонід КРАВЧУК, голова Верховної Ради II та V скликань Олександр МОРОЗ, колишній прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.