У ВР заспівали пісню «Не пора, не пора москалеві й ляхові служить»

Кілька депутатів колишніх скликань у залі парламенту заспівали пісню на слова Івана Франка з його циклу «Україна» під назвою «Не пора».

Як передає кореспондент УНІАН, це відбулося після того, як у сесійній залі прозвучав гімн України у виконанні хору.

При цьому частина залу піднялася і підспівувала, а інша – сиділа на своїх місцях.

Після завершення пісні в парламенті почав виступати голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

Подаємо повний текст пісні "Не пора":

“Не пора, не пора, не пора

Москалеві й ляхові служить!

Довершилась України кривда стара,

Нам пора для України жить.

Не пора, не пора, не пора

За невігласів лить свою кров

І любити царя, що наш люд обдира, —

Для України наша любов.

Не пора, не пора, не пора

В рідну хату вносити роздор!

Хай пропаде незгоди проклята мара!

Під Украйни єднаймось прапор!

Бо пора ця великая єсть:

У завзятій, важкій боротьбі

Ми поляжем, щоб волю, і щастя, і честь,

Рідний краю, здобути тобі!”