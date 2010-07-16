У ВР заспівали пісню «Не пора, не пора москалеві й ляхові служить»
Депутати минулих скликань піднялися
Кілька депутатів колишніх скликань у залі парламенту заспівали пісню на слова Івана Франка з його циклу «Україна» під назвою «Не пора».
Як передає кореспондент УНІАН, це відбулося після того, як у сесійній залі прозвучав гімн України у виконанні хору.
При цьому частина залу піднялася і підспівувала, а інша – сиділа на своїх місцях.
Після завершення пісні в парламенті почав виступати голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.
Подаємо повний текст пісні "Не пора":
“Не пора, не пора, не пора
Москалеві й ляхові служить!
Довершилась України кривда стара,
Нам пора для України жить.
Не пора, не пора, не пора
За невігласів лить свою кров
І любити царя, що наш люд обдира, —
Для України наша любов.
Не пора, не пора, не пора
В рідну хату вносити роздор!
Хай пропаде незгоди проклята мара!
Під Украйни єднаймось прапор!
Бо пора ця великая єсть:
У завзятій, важкій боротьбі
Ми поляжем, щоб волю, і щастя, і честь,
Рідний краю, здобути тобі!”