Кравчук: ВР може перетворитися на філіал Адміністрації Президента

Президент України 1991-1994 років Леонід КРАВЧУК вважає, що сьогодні можна було б написати кращу Декларацію про суверенітет, однак в неї не було б віри.

Таку думку він висловив сьогодні, під час урочистого засідання ВР з нагоди 20-ї річниці декларації про суверенітет.

Л.КРАВЧУК пояснив це тим, що протистояння з’їдає віру і породжує зневіру. «Саме цим відрізняється той час від нинішнього. Тодішня Верховна Рада відрізняється від нинішньої тим, що вона була епіцентром політичних подій і вона формувала фундамент нової держави», - сказав він.

Л.КРАВЧУК додав, що він як Президент у той час приходив до Верховної Ради і розмовляв з народними депутатами, а зараз «трошки змінилася ситуація». «Дуже поділилися гілки влади, а точніше – дуже надулися, ніж поділилися», - додав він.

Л.КРАВЧУК вважає, що нині доводиться говорити про те, що Верховна Рада втратила свою силу і може перетворитися на філіал Адміністрації Президента. Він закликав ВР відтворити свій авторитет. «Верховна Рада не може брати участь у розгортанні політичної колотнечі навколо повноважень. Верховна Рада – це всенародно обраний народом орган», - додав Л.КРАВЧУК.