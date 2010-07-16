Партія Кириленка піде на вибори за «антиконституційним законом»

Партія «За Україну!» візьме участь у місцевих виборах, які відбудуться 31 жовтня 2010 року.

Таке рішення ухвалила політична рада партії, що пройшла сьогодні у Києві, повідомили УНІАН у прес-службі партії “За Україну!”.

Члени політради також констатували, що «на фоні погіршення економічної ситуації в країні, тотального зростання тарифів для населення, влада взяла курс на згортання демократичних свобод в Україні, оголосивши війну свободі слова, демократичним рівним виборам, праву громадян на вільні зібрання”.

«Ухваливши антиконституційний й антидемократичний закон про вибори місцевих рад ЯНУКОВИЧ і його команда оголосили війну новим політичним силам, які заявили про свою опозиційність до діючої влади», - зазначила політрада партії «За Україну!».

Політична рада заявляє, що, «незважаючи на спроби діючої влади усунути нашу політичну силу із виборчого процесу, осередки партії «За Україну!», які мають право відповідно до антиконституційного закону брати участь у виборах, візьмуть у них участь».