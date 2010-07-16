Печерську лавру передадуть у "московсько-церковну" власність?

Депутат Київської міської ради, голова постійної комісії Київради із питань культури і туризму Олександр БРИГІНЕЦЬ побоюється, що Києво-Печерську Лавру передадуть з державної власності до «церковно-московської».

Про це він сказав, коментуючи рішення Київради про передачу Лаври у державну власність.

«Не встигли стихнути пристрасті навколо перейменування частини вулиці Мазепи на вул. Лаврську, як навколо головного українського монастиря вибухнув новий скандал. Після відмови передати Києво-Печерську Лавру у державну власність на засіданні Верховної Ради, де депутати від Партії регіонів не підтримали проект передачі, молодші їх колеги у Київраді, разом зі своїми сателітами з Блоку Черновецького, таки передали Києво-Печерську Лавру з муніципальної власності до державної», - відзначив депутат.

Він прокоментував, чому так терміново ухвалювалося рішення і що за цим стоїть.

«Насправді, Лавру передавали настільки поспішно, що проголосували аж двічі. Один - за передачу всього комплексу споруд, а другий – ще і за Успенський собор окремо. Отже, тепер, якщо виходити з документів, в Києві два Свято-Успенські собори», - говорить О.БРИГІНЕЦЬ.

Депутат стверджує, що влада дуже поспішала, тому і не підготувала документи належним чином і згідно з регламентом. Зокрема, проект рішення ухвалили з порушенням правил регламенту Київради - питання не розглядалося на комісії з питань культури і туризму.

«Причина для такого поспіху очевидна – скоро приїжджає московський патріарх КИРИЛ. Якщо Лавру не передали і вулицю не перейменували, то на київських урядовців (президента, мера тощо) очікувало б «кирилівське шльопання», - іронізує депутат О.БРИГІНЕЦЬ.

Голова комісії О.БРИГІНЕЦЬ побоюється, що тепер небезпека нависла і над музеями, і над художніми майстернями, які розміщено на території заповідника. Найімовірніше, їх або повністю, або частково виселять, а саму Києво-Печерську Лавру передадуть з державної власності до церковно-московської. Що, за його даними, підтверджує прес-служба Києво-Печерської Лаври, «яка, звичайно ж, знає, що єдиновладним власником Лаври стане УПЦ МП». Тому названа прес-служба вже щедро заявила, що вони якось порозуміються з музеями, відзначив депутат.

«Одне не зрозуміле, чому церкві потрібно знаходити спільну мову з музеями. Музеї у нас державні, а церква у нас відокремлена від держави. От і повинна церква знаходити спільну мову зі своїми вірянами, а музеї - зі своїми відвідувачами. Сподіваюся, незважаючи на безглузді перестановки, ініційовані новою владою, у Лаврі знайдеться місце і ченцям, і музеям, і митцям. Адже Києво-Печерська Лавра - не лише церковна, а й духовна святиня України, а духовність - поняття значне ширше, ніж церковність», - заявив О.БРИГІНЕЦЬ.