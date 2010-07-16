Чечетов: Кравчук називав Януковича мало не рідним сином
або Коли політики кажуть правду?
Перший заступник голови фракції Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ констатує, що три роки тому політичні погляди колишнього Президента України Леоніда КРАВЧУКА були кардинально протилежними.
Про це він сказав у коментарі УНІАН з приводу сьогоднішнього виступу Л.КРАВЧУКА на урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди 20-ї річниці проголошення Декларації про державний суверенітет України.
«Слухав сьогодні виступ колишнього Президента Леоніда КРАВЧУКА на урочистому засіданні Верховної Ради, у якому він піддавав критиці усіх, а більш за все діючу владу, і не міг не згадати, що лише три роки тому КРАВЧУК не шкодував зусиль, щоб хвалити В.ЯНУКОВИЧА і Партію регіонів. І саме з цією політичною силою та її лідером пов’язував Леонід Макарович динамічний розвиток України”, - сказав М.ЧЕЧЕТОВ.
Він, зокрема, нагадав, як Л.КРАВЧУК, виступаючи на з’їзді Партії регіонів 4 серпня 2007 року, дав високу оцінку В.ЯНУКОВИЧУ і очолюваній їм партії.
Також, за словами М.ЧЕЧЕТОВА, Л.КРАВЧУК висловлював тверде переконання, що економічне зростання в Україні відбувається тільки завдяки В.ЯНУКОВИЧУ. Зокрема, зазначив депутат, тоді Л.КРАВЧУК сказав, що "перший раз, коли Віктор Федорович прийшов, ВВП почав зростати. І так було вдруге, коли він прийшов...”.
Та й почав Л.КРАВЧУК тоді свій виступ, за словами М.ЧЕЧЕТОВА, із того, що “для нього прем’єр – ледь не рідний син”. "На моїх очах сформувався лідер Віктор Федорович Янукович..." , - процитував депутат екс-президента.
Крім того, стверджує М.ЧЕЧЕТОВ, Л.КРАВЧУК ще й похвалив Партію регіонів за те, що вона "не дозволяє собі політичного базару, як це собі може дозволити політична малеча".
“От і думаєш, коли ж цей відомий політик говорив правду. Сьогодні, чи три роки тому?”, - резюмував М.ЧЕЧЕТОВ.
Як повідомлялося, сьогодні у парламенті Л.КРАВЧУК критикував нинішню владу за намагання знову переписати Конституцію під існуючу політичну ситуацію. Він зауважив, що це є нічим іншим, ніж колотнечею та безвідповідальністю.