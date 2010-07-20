Томенко назвав десятьох супер-прогульників у Верховній Раді

Протягом шостої сесії Верховної Ради України 10 народних депутатів були відсутні майже на всіх пленарних засіданнях.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднив заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО сьогодні на прес-конференції.

За його словами, всього протягом шостої сесії відбулося 75 пленарних засідань. При цьому семеро народних депутатів не були присутні на 74-х засіданнях, а троє - на 73-х.

Найбільше пропускали засідання ВР депутати від Партії регіонів: Рінат АХМЕТОВ, Сергій КИЙ, Олександр ЛЄЩИНСЬКИЙ, Володимир МАЛЬЦЕВ, Юрій ЧЕРТКОВ, Сергій МОМОТ та Володимир ЗУБИК та троє депутатів з фракції БЮТ: Андрій ВЕРЕВСЬКИЙ, Костянтин ЖИВАГО та Гарегін АРУТЮНОВ.

Разом із тим, за словами М.ТОМЕНКА, лише 20 народних депутатів пропустили тільки одне засідання парламенту, зокрема, з фракції Блоку Литвина: Володимир ГЕРАСИМЧУК, Володимир ЛИТВИН та Ігор ШАРОВ; з фракції Партії регіонів: Сергій ГЛАЗУНОВ, Юрій КАРАКАЙ, Василь КИСЕЛЬОВ, Юрій КОЛОЦЕЙ, Едуард ПАВЛЕНКО, Іван ПОПЕСКУ, Артем ПШОНКА; з фракції БЮТ: Євген ЗІМІН, Микола КОВЗЕЛЬ, Сергій КУРПІЛЬ, Сергій МІЩЕНКО, Олександр СКИБІНЕЦЬКИЙ, М.ТОМЕНКО та Микола ТРАЙДУК; з фракції КПУ: Адам МАРТИНЮК, В.МАТВЄЄВ та з фракції “Наша Україна – Народна самооборона” - Анатолій МАТВІЄНКО.

«Ми і надалі будемо критикувати і морально впливати на прогульників. Вони або активніше будуть ходити на засідання, або відмовляться від депутатського мандату», - сказав віце-спікер.