Президент ввів Яценюка до складу РНБОУ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО ввів до складу РНБОУ міністра закордонних справ України Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Відповідний Указ Президента міститься на офіційному сайті глави держави.

Відповідно до цього ж указу, зі складу Ради національної безпеки і оборони України виведено Бориса ТАРАСЮКА – колишнього керівника МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня Верховна Рада затвердила А.ЯЦЕНЮКА на посаді міністра внутрішніх справ. До цього призначення А.ЯЦЕНЮК був першим заступником глави Секретаріату Президента.

30 січня міністр закордонних справ України Б.ТАРАСЮК подав у відставку, а Президент України В.ЮЩЕНКО її прийняв.