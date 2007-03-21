Ющенко називає ганьбою призначення Кінаха міністром

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає ганьбою призначення Анатолія КІНАХА на посаду міністра економіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам, перебуваючи у навчальному центрі СБУ з нагоди 15-річчі з дня створення спецслужби.

«Те, що відбулося сьогодні з призначенням міністра економіки, - це є ганьба. Ганьба морального типу», - сказав він. На переконання В.ЮЩЕНКА такого роду «вербовка» не потрібна нікому і нікому на користь не піде.

Продовжуючи свій коментар, В.ЮЩЕНКО сказав, що «від цього вчинку багатьом людям стало боляче, і я жалкую тільки, що це трапилось з людиною, яка стояла зі мною на Майдані, яка була у першій п’ятірці виборчого списку Блоку «Наша Україна»».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 березня, Верховна Рада призначила А.КІНАХА на посаду міністра економіки України.