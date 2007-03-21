Ющенко називає ганьбою призначення Кінаха міністром
Президент коментує «вербовку»
Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає ганьбою призначення Анатолія КІНАХА на посаду міністра економіки.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам, перебуваючи у навчальному центрі СБУ з нагоди 15-річчі з дня створення спецслужби.
«Те, що відбулося сьогодні з призначенням міністра економіки, - це є ганьба. Ганьба морального типу», - сказав він. На переконання В.ЮЩЕНКА такого роду «вербовка» не потрібна нікому і нікому на користь не піде.
Продовжуючи свій коментар, В.ЮЩЕНКО сказав, що «від цього вчинку багатьом людям стало боляче, і я жалкую тільки, що це трапилось з людиною, яка стояла зі мною на Майдані, яка була у першій п’ятірці виборчого списку Блоку «Наша Україна»».
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 березня, Верховна Рада призначила А.КІНАХА на посаду міністра економіки України.