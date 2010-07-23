Попов знає одне: на 1 липня Київміськбуд ще належав столиці
На всякий випадок доручив перевірити
Київська міська державна адміністрація перевіряє інформацію про зміну власників холдингової компанії «Київміськбуд».
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ.
«На 1 липня міська територіальна громада мала 81% акцій «Київміськбуду». І руху цих акцій на той час ми не мали. Я думаю, що це не змінилось, але на всякий випадок, я доручив перевірити», - сказав О.ПОПОВ.
Як повідомляли ЗМІ з посиланням на поінформовані джерела, на зборах директорів компанії у четвер, 15 липня, голова правління – президент ХК «Київміськбуд» Василь МОЖАР нібито повідомив, що у компанії тепер є новий власник, при цьому, він так і не був представлений керівництву. Як уточнило джерело, це означає, що «Київміськбуд» виведено з комунальної власності.
Крім того, за даними джерела, в компанії вважають, що зараз мажоритарним власником холдингу є В’ячеслав СУПРУНЕНКО, зять мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Джерело також повідомило, що збори акціонерів холдингу, які неодноразово переносилися, попередньо призначені на 8 вересня ц.р.
22 липня в ХК «Київміськбуд» офіційно заявили, що В.МОЖАР не робив жодних публічних заяв про зміну структури власності компанії.
У компанії також назвали такими, що не відповідають дійсності, повідомлення про продаж холдингу В.СУПРУНЕНКУ.
Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді й перебувають в управлінні Київської міськдержадміністрації.
До холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств, у яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.
За підсумками 2009 року холдингова компанія «Київміськбуд» як замовник і генпідрядник ввела в експлуатацію близько 356 тис. кв. м житла, що становить 48% від загального обсягу житлового будівництва в Києві і 22% – в Україні. У 2009 році підприємства холдингу виконали будівельних робіт на 2,9 млрд. грн.