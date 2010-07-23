Попов знає одне: на 1 липня Київміськбуд ще належав столиці

Київська міська державна адміністрація перевіряє інформацію про зміну власників холдингової компанії «Київміськбуд».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ.

«На 1 липня міська територіальна громада мала 81% акцій «Київміськбуду». І руху цих акцій на той час ми не мали. Я думаю, що це не змінилось, але на всякий випадок, я доручив перевірити», - сказав О.ПОПОВ.

Як повідомляли ЗМІ з посиланням на поінформовані джерела, на зборах директорів компанії у четвер, 15 липня, голова правління – президент ХК «Київміськбуд» Василь МОЖАР нібито повідомив, що у компанії тепер є новий власник, при цьому, він так і не був представлений керівництву. Як уточнило джерело, це означає, що «Київміськбуд» виведено з комунальної власності.

Крім того, за даними джерела, в компанії вважають, що зараз мажоритарним власником холдингу є В’ячеслав СУПРУНЕНКО, зять мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Джерело також повідомило, що збори акціонерів холдингу, які неодноразово переносилися, попередньо призначені на 8 вересня ц.р.

22 липня в ХК «Київміськбуд» офіційно заявили, що В.МОЖАР не робив жодних публічних заяв про зміну структури власності компанії.

У компанії також назвали такими, що не відповідають дійсності, повідомлення про продаж холдингу В.СУПРУНЕНКУ.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді й перебувають в управлінні Київської міськдержадміністрації.

До холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств, у яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

За підсумками 2009 року холдингова компанія «Київміськбуд» як замовник і генпідрядник ввела в експлуатацію близько 356 тис. кв. м житла, що становить 48% від загального обсягу житлового будівництва в Києві і 22% – в Україні. У 2009 році підприємства холдингу виконали будівельних робіт на 2,9 млрд. грн.