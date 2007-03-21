МЗС України вручило ноту Посольству Бельгії

Міністерство закордонних справ України 21 березня вручило ноту Посольству Королівства Бельгія в Україні щодо ситуації з відмовою у видачі віз групі українських громадян.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, міністерство занепокоєне тим, що рішення про відмову в оформленні віз призвело до скасування заздалегідь запланованого заходу, спрямованого на поглиблення взаємовигідного співробітництва в напрямку сприяння європейській інтеграції України.

Українська сторона також звернула увагу Посольства Бельгії в Україні на той факт, що вказане рішення не відповідає традиційно дружньому характеру українсько-бельгійських відносин та високому рівню взаємної довіри.

МЗС України звернувся з проханням повідомити причини відмови в оформленні віз групі українських громадян, які мали намір відвідати Брюссель на запрошення Європейського парламенту в рамках програми „Європейські ознайомчі візити”.

Як повідомляв УНІАН, Посольство Бельгії відмовило у видачі віз групі українців, які мали ознайомитись з роботою європейських інституцій на запрошення депутата Європарламенту.

До групи з 45 осіб входили представники МЗС, Верховної Ради, Конфедерації вільних профспілок, видань “Кореспондент”, “Київ-Пост”, телепрограми “Територія безпеки”, Севастопольської програми “,Європейський вибір”, Комітету виборців України, Лабораторії законодавчих ініціатив, НРУ, Партії регіонів, “Нашої України” тощо.

За словами координатора проектів Інституту Євроатлантичної інтеграції Оксани ШУЛЯР, яка займалася оформленням документів, до Посольства Бельгії для отримання віз була подана вичерпна інформація щодо кожного члена групи.

Також, за її словами, була офіційна згода Європейського парламенту профінансувати візит групи українців до Брюсселя.

“За результатами співбесіди посольство чітко сказало, що одна людина в групі не змогла чітко окреслити мету поїздки і її відповіді не задовольнили працівників консульства. На основі цього посольство визначило, що група складається з людей, які не можуть чітко окреслити мету поїздки, і тому вони відмовляють всій групі, незважаючи, що кожна людина подавала документи на індивідуальну візу”, - повідомила О.ШУЛЯР.