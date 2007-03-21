Ющенко вважає справу проти Луценка шитою білими нитками

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає політизованою кримінальну справу, порушену проти колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Думаю, що вона (справа ЛУЦЕНКА - УНІАН) повністю наскрізь пропитана політикою», - сказав В.ЮЩЕНКО, зазначивши при цьому, що, на його думку, справа «шита білими нитками».

«Я повністю довіряю колишньому міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ. Я переконаний, що ця людина служила інтересам закону, порядку», - сказав Президент, додавши, що за час перебування Ю.ЛУЦЕНКА на посаді керівника МВС, напевно, кожна людина в Україні, а також кожен співробітник міліції відчув зрушення на краще.

Крім того, як зауважив Президент, рейтинг міліції, коли нею керував Ю.ЛУЦЕНКО, відчутно зріс.

Продовжуючи свій коментар щодо ситуації навколо Ю.ЛУЦЕНКА, Президент сказав, що це йому «більше нагадує те, що відбувалося у 2004 році». «Дуже багато бездарних дій, дуже багато безвідповідальних дій», - додав глава держави.

Водночас, характеризуючи сьогоднішню ситуацію у МВС, В.ЮЩЕНКО зазначив, що зараз спостерігаються спроби політизувати міністерство, «що не робить користі нікому».

У зв’язку з цим В.ЮЩЕНКО зауважив, що йому не хотілося б, щоб міністерство кожного дня схилялося до політизації. При цьому він запевнив, що більше не дасть можливості формувати таку позицію.

На переконання В.ЮЩЕНКА, сьогодні «суспільство знаходиться перед великим вибором», а тому правоохоронні органи повинні займатися саме покладеними на них обов’язками.

За словами В.ЮЩЕНКА, «нікому не потрібна політизація», у тому числі у силових структурах. «А те, що ця справа (справа ЛУЦЕНКА – УНІАН) ставила за ціль заборонити пересування політику ЛУЦЕНКУ, очевидно. Це ключова мета, яка була дана вказівкою», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Ю.ЮЩЕНКО, звертаючись до прокуратури, рекомендував її співробітникам не вчиняти дій, які не відповідають закону.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня Генеральна прокуратура порушила стосовно Ю.ЛУЦЕНКА кримінальну справу за двома статтями Кримінального кодексу, а саме ч. 3 ст. 364 – зловживання владою та ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами).

20 березня зранку слідчі Генпрокуратури сім годин проводили обшук у квартирі Ю.ЛУЦЕНКА. Генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО заявив, що обшук пов’язаний з розслідуванням кримінальної справи, порушеної за фактом зловживанням Ю.ЛУЦЕНКОМ службовим становищем.

Учора і сьогодні Ю.ЛУЦЕНКА викликали на допит до Головного слідчого управління Генпрокуратури України.

Сьогодні, 21 березня, Подільський районний суд Києва призупинив досудове слідство Генпрокуратури у кримінальній справі проти Ю.ЛУЦЕНКА для з’ясування законності її порушення.