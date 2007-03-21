Верховна Рада у п’ятницю перейменує правлячу коаліцію

Верховна Рада у п’ятницю, 23 березня, планує перейменувати правлячу коаліцію.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело, близьке до уряду.

Зокрема, у секретаріаті Верховної Ради зареєстровано три відповідні проекти постанов, ініціаторами яких виступили перший заступник голови парламенту Адам МАРТИНЮК, лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО та лідер фракції СПУ Іван БОКИЙ.

Серед пропозицій - перейменування антикризової коаліції у коаліцію національної єдності, а також у коаліцію національного єднання.

Координатор парламентської більшості Раїса БОГАТИРЬОВА і прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ під час сьогоднішнього засідання уряду висловлювались на користь назви «коаліція національної єдності».

Зокрема, В.ЯНУКОВИЧ сказав: «Сьогодні ми разом з усіма відповідальними силами в парламенті робимо наступний крок з розширення нашої коаліції, утворюючи якісно нову коаліцію національної єдності».

У свою чергу, Р.БОГАТИРЬОВА зазначила, що зараз антикризова коаліція має змінити назву на коаліцію національної єдності.

«Криза перестала бути детонатором суспільних настроїв і причиною соціальних конфліктів. Таким чином, у нас є легітимна і об’єктивна причина для зміни програмної мети парламентсько-урядової коаліції – стати коаліцією, що забезпечить національну єдність», - сказала вона.

За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, «це єдність влади і єдність народу. В цьому запорука прогресу, просування демократії і розширення свобод. Найбільш важливим є приєднання до цього процесу Президента Віктора ЮЩЕНКА. Потрібні нові орієнтири, стратегічні цілі і тактичні завдання з розширення економічної бази соціальних гарантій».

Присутній на засіданні уряду голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ на цю тему не висловлювався.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня А.МАРТИНЮК заявив, що цього тижня може бути змінена назва антикризової коаліції. Він зазначив, що переговори про можливість розширення коаліції тривають вже давно, і вони, можливо, найближчим часом будуть «втілені в життя».