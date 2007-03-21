У Ющенка є кілька кандидатур на посаду голови СБУ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО запевняє, що голову Служби безпеки України буде призначено найближчим часом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам, перебуваючи у навчальному центрі СБУ з нагоди 15-річчі з дня створення спецслужби.

Президент повідомив, що на посаду голови СБУ є декілька кандидатур, і по кожній з них проводяться консультації, в тому числі й тактичного характеру.

За словами В.ЮЩЕНКА, йому ще необхідний деякий час для проведення переговорів з людьми, які можуть очолити СБУ.

Водночас, відповідаючи на запитання журналістів, Президент зауважив, що на цю посаду не розглядається кандидатура глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ.

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада 2006 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО направив у Верховну Раду подання про звільнення Ігоря ДРІЖЧАНОГО з посади голови СБУ. 30 листопада глава держави призначив І.ДРІЖЧАНОГО заступником секретаря РНБО.

ВР 14 грудня не дала згоди на звільнення І.ДРІЖЧАНОГО з посади голови СБУ, а 22 грудня депутати все ж проголосували за його звільнення з посади голови СБУ.

Президент запропонував Верховній Раді призначити керівником народного депутата, члена фракції «Наша Україна» Віктора КОРОЛЯ, проте 22 лютого депутати не підтримали цю кандидатуру.

28 лютого 2007 року В.ЮЩЕНКО повторно вніс у Верховну Раду подання на призначення В.КОРОЛЯ головою СБУ.

12 березня Президент на прохання самого В.КОРОЛЯ попросив парламент повернути без розгляду його подання про призначення цього депутата головою СБУ.

Нині обов`язки керівника СБУ виконує перший заступник голови Служби безпеки Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.