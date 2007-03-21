Міліція продовжує обшуки у активістів «Антикримінального вибору»

Представники правоохоронних органів продовжують проводити обшуки у квартирах активістів «Антикримінального вибору».

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Народної самооборони», сьогодні представники міліції провели обшук на квартирі голови київського міського осередку «Антикримінального вибору» Миколи БАБІЯ.

За словами М.БАБІЯ, обшук відбувся вдень, коли вдома була лише його мати, жінка похилого віку. За її словами, представники слідчих органів пред’явили їй всі документі, які нібито свідчать про рішення суду стосовно обшуку. Але, за словами М.БАБІЯ, ніяких подібних документів вони не залишили.

Також М.БАБІЙ повідомив, що обшук, як і належить, відбувся з понятими. Однак «процедура тривала недовго, тому що вони (слідчі), не знайшли того, що хотіли», - зазначив він.

За словами голови київського осередку «Антикримінального вибору», шукали саме зброю і вибухівку, однак залишили квартиру без будь-яких доказів.

Незважаючи на проведений правоохоронними органами обшук, М.БАБІЙ поки не збирається вдаватися до будь-яких дій. «Поки не буду. Чекатиму директиву від керівництва», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня проводилися обшуки в офісі Київського обласного осередку всеукраїнської громадської організації “Антикримінальний вибір” та у квартирі голови цієї організації Ярослава ГОДУНКА, якого також запросили на допит у міліцію.

19 березня у Києві у підвалі п’ятиповерхового будинку на бульварі Дружби Народів, 17-а було знайдено арсенал зброї, вибухівки та детонаторів.

20 березня газета «Сегодня» написала, що в житловому будинку на вулиці Дружби народів, де напередодні було знайдено арсенал зброї, орендує офіс “один із лідерів “Народної самооборони” Ярослав ГОДУНОК”.

Керівник обласного осередку Всеукраїнської громадської організації «Антикримінальний вибір» Я.ГОДУНОК на прес-конференції в УНІАН заявив, що факт знаходження та вилучення вибухових пристроїв та зброї у підвальному приміщенні житлового будинку за адресою бульвар Дружби Народів 17а, на першому поверсі якого розташований офіс «Антикримінального вибору», є провокацією проти організації.