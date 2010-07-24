На час візиту Кирила у Києві заборонили будь-які акції протесту

Окружний адміністративний суд Києва заборонив проведення акцій протесту під час перебування у столиці 25-28 липня патріарха Московського КИРИЛА.

Таке рішення суд прийняв вчора пізно ввечері після тривалого засідання, повідомили УНІАН у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

«Виявляється, блокування вулиць правоохоронцями під час приїзду громадянина РФ Владіміра ҐУНДЯЄВА не є перешкоджанням нормальній життєдіяльності міста, а мирні акції протесту, чи навіть Молебень за Україну, який планували провести традиційні українські конфесії – перешкоджатимуть. Перекриття вулиць, багатотисячна міліцейська охорона, перешкоджання нормальній життєдіяльності мільйонам українців свідчать, що спецкомісар Кремля Владімір ҐУНДЯЄВ боїться українського народу та діє як окупант, що сіє в Україні зло і ненависть», - заявив під час судового засідання представник ВО «Свобода» у суді, голова Київської міської організації “Свободи” Андрій МОХНИК.

Як повідомляв УНІАН, Окружний адміністративний суд Києва розглядав справу за позовом КМДА про обмеження права громадян на мирні зібрання під час перебування у місті 25-28 липня предстоятеля РПЦ КИРИЛА.

У своєму позові КМДА просила суд встановити обмеження права на мирні зібрання шляхом заборони кільком організаціям та групам громадян проводити заходи з 25 по 28 липня у центральній частині Києва та поблизу будівництва кафедрального собору на Залізничному шосе.

Позивач мотивув свої вимоги тим, що присутність біля місць, які відвідає патріарх КИРИЛ, «учасників зазначених акцій може призвести до сутичок між представниками різних релігійних конфесій та політичних напрямків і створення умов, які перешкоджають нормальній життєдіяльності міста».