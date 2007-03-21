Ющенко: ситуація в Україні не є фатальною

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що ситуація в державі не є фатальною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам, перебуваючи у навчальному центрі СБУ з нагоди 15-річчі з дня створення спецслужби.

В.ЮЩЕНКО переконаний, що сьогодні необхідно змінити ситуацію в Україні, для чого парламент, уряд та інші інститути влади мають набути нових якостей.

Водночас, Президент зазначив, що нині деякі політичні сили, зокрема у парламенті та в уряді, відчувають дух реваншу. Однак він вважає, що це не вплине на внутрішній та зовнішній політичний курс країни. «Ці емоції не потрібні, вони нікому не на користь. Переконаний, що це бездум’я рано чи пізно буде завершено», - сказав він.

Як повідомляє прес-служба глави держави, В.ЮЩЕНКО також повідомив, що сьогодні мав розмову з прем’єр-міністром і головою Верховної Ради і підтвердив свою позицію, що всі учасники політичного діалогу повинні дотримуватися взятих на себе зобов’язань. «Я переконаний, що в цьому діалозі Президент буде грати ключову роль», - сказав В.ЮЩЕНКО. При цьому він зауважив, що йому хотілося б бачили український парламент менш емоційним, і щоб у політиків з’явилася добра воля покращити ситуацію.