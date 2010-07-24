У Херсоні може з'явитися площа з «антиукраїнською назвою»

Херсонська обласна організація партії «Єдиний Центр» виступає проти намірів влади Херсона назвати одну із площ міста на честь російської імператриці Катерини II.

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник секретаріату обласної організації “Єдиного Центру” Світозар ДОРОФЄЄВ, таку позицію висловили члени президії ради облорганізації.

«Дуже добре відомо, яку роль зіграла Катерина II в історії українського козацтва. Називати на честь тиранки площу в адміністративному центрі області, на території якої були кілька козацьких січей і за наказом якої в 1775 році була зруйновна остання козацька Нова січ – це образа і виклик усім, хто вважає себе українцем. Такою є позиція членів партії» - сказав С.ДОРОФЄЄВ.

Президія ради Херсонської обласної організації партії «Єдиний Центр» закликала однопартійців, а також представників усіх партій, громадських організацій, депутатів міської ради Херсона і всіх городян висловитися категорично проти надання вулицям і площам міста назв на честь антиукраїнських історичних постатей.

Раніше влада Херсона оголосила інтернет-голосування щодо варіантів назви площі біля обласного кіноконцертного залу «Ювілейний», яка на даний час назви не має.

Зокрема, комісія з підготовки та винесення на розгляд міської ради питань щодо найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на території Херсона, запропонувала в числі інших варіантів назви - площа Катерининська (на честь імператриці Катерини II, яка підписала указ про заснування Херсона).