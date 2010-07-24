Азаров дав 100 гривень на участь України у миротворчих операціях

Міністерство внутрішніх справ отримає мільйон 968 тисяч гривень з держбюджету на забезпечення захисту прав і свобод громадян, суспільства і держави від протиправних посягань, та охорону громадського порядку. Таке положення міститься у постанові уряду №597 “Деякі питання виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік", оприлюдненій на офіційному сайті ВР за підписом прем’єр-міністра Миколи Азарова.

Разом з тим за програмою “участь внутрішніх військ в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю, конвоювання арештованих і засуджених та охорона підсудних під час судових процесів” Мінфін має передати МВС лише 40 тис. гривень.

Прем’єр доручив Мінфіну здійснити відповідні зміни до розпису державного бюджету.

Водночас Міністерство оборони згідного того ж документу має отримати трохи більше 935 тисяч гривень, із яких 200 тисяч – на “реформування та розвиток Збройних сил”. А на забезпечення участі у міжнародних миротворчих операціях - 0,1 тис. (тобто 100 гривень).

Решта виділеної суми має піти на “медичне лікування, реабілітацію та санаторне забезпечення особового складу Збройних Сил України”.