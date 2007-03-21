Кінах: Ющенко зрозуміє, що був неправий

Лідер партії промисловців і підприємців України, народний депутат фракції "Наша Україна" Анатолій КІНАХ вважає несправедливим висловлювання Президента України Віктора ЮЩЕНКА у зв`язку з його призначенням на посаду міністра економіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.КІНАХ заявив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

«Абсолютно не згоден з такими оцінками, він (Президент – УНІАН) через деякий час це теж зрозуміє», - сказав А.КІНАХ.

Міністр економіки зазначив, що готовий спрямувати свій досвід на консолідацію прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА і глави держави В.ЮЩЕНКА. При цьому А.КІНАХ наголосив, що Президент держави має бути гарантом Конституції і національних інтересів і консолідуючою фігурою в країні.

А.КІНАХ також повідомив, що завтра політрада Партії промисловців і підприємців України розгляне питання про приєднання депутатів від ПППУ, обраних за списком блоку "Наша Україна", до антикризової коаліції. «Я не хочу випереджати це рішення, завтра політрада розгляне це питання, а своє рішення обнародує в ЗМІ», - сказав він.

Лідер ПППУ також відзначив, що завжди наполягав на необхідності формування у Верховній Раді коаліції національної єдності. «Безумовно, не методом торгівлі портфелями. Коаліція має бути організована і консолідована навколо економічних і політичних інтересів країни», - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 березня, Верховна Рада призначила А.КІНАХА на посаду міністра економіки України.

Президент України В.ЮЩЕНКО назвав ганьбою призначення А.КІНАХА на посаду міністра економіки. «Те, що відбулося сьогодні з призначенням міністра економіки - це ганьба. Ганьба морального типу», - сказав він.