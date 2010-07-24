Янукович призначив посла України у Польщі

Президент підписав указ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом призначив Надзвичайним і Повноважним послом України у Республіці Польща Маркіяна МАЛЬСЬКОГО. Про це повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента. М.МАЛЬСЬКИЙ є доктором економічних наук, професором. Працював деканом факультету міжнародних відносин Львівського національного університету. До останнього часу послом України у Польщі був Олександр МОЦИК, призначений 11 червня 2010 року на посаду посла України в США.

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