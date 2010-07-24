Янукович призначив посла України у Польщі
15:32, 24 липня 2010Політика
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Президент підписав указ
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом призначив Надзвичайним і Повноважним послом України у Республіці Польща Маркіяна МАЛЬСЬКОГО.
Про це повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента.
М.МАЛЬСЬКИЙ є доктором економічних наук, професором. Працював деканом факультету міжнародних відносин Львівського національного університету.
До останнього часу послом України у Польщі був Олександр МОЦИК, призначений 11 червня 2010 року на посаду посла України в США.
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