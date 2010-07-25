В УГКЦ не вважають за потрібне якось протидіяти візиту Кирила

Єпископ-помічник Глави УГКЦ Київської архієпархії Йосип (МІЛЯН) вважає, що церква не повинна коментувати, щось протиставляти чи якось протидіяти візиту патріарха Московського КИРИЛА в Україну.

Про це він сказав кореспонденту УНІАН.

«Гадаю, робити щось проти когось – це ніколи не буде добре. Так діяти не можна. Московський патріархат має право робити те, що він робить. КИРИЛ приїжджає, і це його право, може. Як на мене, ми нічого не повинні робити на противагу його візиту чи будь-яким іншим конфесіям», – зазначив єпископ-помічник Глави УГКЦ Київської архієпархії.

«Ми просто маємо зберігати стабільність, віру й жити з любов’ю до Бога та ближнього. Тоді не буде жодних протистоянь, противаг. Папа БЕНЕДИКТ XVI колись приїде. Але це не буде на противагу візиту КИРИЛА», – підкреслив він.

За його словами, церква так може «втратити своє головне завдання і витратити дуже багато зусиль на непотрібні речі».