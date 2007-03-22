Яценюк для Заходу бажаніший, ніж впертий Тарасюк?

Александр Рар, відомий політолог з Німецького Товариства Зовнішньої політики, в інтерв`ю Бі-Бі-Сікоментуючи призначення Арсенія Яценюка на посаду голови МЗС, сказав, що Президент Ющенко намагається створити молоду команду політиків, не зіпсованих старим радянським досвідом. Проте, зазначив Рар, на цьому фронті Президент поки програє Юлії Тимошенко.

“Мені здається, що багато хто на Заході відверто сподівався, що новим міністром не стане хтось на кшталт Тарасюка з репутацією негнучкого і антиросійського політика, - зазначив політолог. - Тому прихід людини, яка є більш гнучкою і може сприяти не лише розвитку дипломатичних, але й економічних, бізнесових стосунків між країнами, а Яценюк добре знається на економіці, буде вважатись очевидним плюсом”.

Яценюк був другим у списку кандидатів після Огризка, нагадав Рар, і коли президент Ющенко усвідомив, що він не може далі наполягати на кандидатурі Огризка, він вирішив запропонувати альтернативу з кола наближених до нього людей. За таких обставин незмінною залишається зовнішньополітична лінія України, яка дуже важлива для президента. “Йдеться про євроатлантичну інтеграцію, співпрацю України з ЄС і НАТО, яка у майбутньому може привести Україну до повного членства у цих організаціях”.

Українська дипломатія, на думку Рара, є надто ідеологізованою і потребує свіжої крові.

Тарасюк, нагадав політолог, дратував багатьох західних партнерів своїм дуже впертим підходом до зовнішньополітичних цілей, своїми дуже категоричними вимогами, зокрема, залучити Україну до НАТО, і багатьом західним політикам і дипломатам було важко досягати з Борисом Тарасюком компромісу.