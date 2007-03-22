Рада хоче розслідувати отруєння Ющенка

Верховна Рада України сьогодні заслухає інформацію Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ про ситуацію навколо розміщення в Європі систем ПРО.

Як передає кореспондент УНІАН, дане питання внесено до порядку денного на четвер.

Зокрема, від Міністерства оборони України відповідну інформацію народним депутатам надаватиме перший заступник міністра Леонід ПОЛЯКОВ, а від МЗС – заступник міністра Андрій ВЕСЕЛОВСЬКИЙ.

Крім того, ВР має розглянути повторно питання щодо призначення членів Вищої ради юстиції.

До порядку денного на сьогодні також внесено питання щодо обрання голови комітету ВР з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму.

ВР також має намір утворити тимчасову слідчу комісію з питань розслідування обставин отруєння кандидата на пост Президента України Віктора ЮЩЕНКА та з’ясування причин і виявлення осіб, винних у зволіканні з розслідуванням кримінальної справи і передачі матеріалів до суду.

Крім того, до порядку денного внесено питання щодо утворення спільної парламентсько-урядової комісії з інтеграції України до ЄС.