Міноборони не веде переговорів зі США щодо розміщення елементів ПРО

Міністерство оборони України не вело, не веде і не планує вести переговори з США щодо можливого розміщення американських систем протиракетної оборони на території України.

Про це заявив перший заступник міністра оборони Леонід ПОЛЯКОВ, виступаючи у ВР з інформацією про ситуацією навколо розміщення систем ПРО.

Л.ПОЛЯКОВ розповів, що на сьогодні в світі існує дві системи ПРО. Одна – дісталась Росії у спадок від Радянського Союзу, в тому числі два елементи системи знаходяться на території України – на Закарпатті і в Криму. Друга система знаходиться в США.

В 2001 році США додатково розмістила відповідні системи на Алясці, зараз йде мова про додаткове розміщення елементів ПРО на території Польщі і Чехії.

За словами Л.ПОЛЯКОВА, американці пояснюють це тим, що сьогодні понад 20 держав світу володіють балістичними ракетами, які є потенційними носіями ядерної зброї. Особливо американців непокоїть наявність таких ракет в деяких країнах Азії. Він також зауважив, що свого часу Росія пропонувала свої послуги по ПРО США та НАТО.

Говорячи про можливі загрози для України від розміщення ПРО на території Чехії і Польщі Л.ПОЛЯКОВ наголосив, що, на думку Міноборони, ні для України, ні для Росії жодної загрози немає. В той же час він зауважив , що захисту від цих комплексів для України також не буде.

Він також повідомив, що американці запевняють українську сторону, що у разі застосування систем ПРО, розміщених на територіях Польщі та Чехії, попадання обломків ракет на територію України є мінімальним. Однак Міноборони вважає, що ця інформацію ще необхідно додатково вивчати. Він запропонував залишити остаточне рішення по цьому питанню Раді національної безпеки і оборони і керівництву держави.

Як повідомляв УНІАН, США планують розмістити елементи системи ПРО на території Чехії і в Польщі. Вартість будівництва європейської частини системи протиракетної оборони протягом найближчих п`яти років оцінюється в 1,6 млрд. Надалі ця система може бути розширена за рахунок включення в неї елементів базування на морі, а також розміщення в космосі елементів стеження.

США створюють систему ПРО для захисту від передбачуваного ракетного нападу з боку держав так званої "осі зла". До цих держав Вашингтон відносить, зокрема, Північну Корею та Іран.

Прем`єр-міністри Польщі Ярослав КАЧИНСЬКІЙ і Чехії Мірек ТОПОЛАНЕК вже підтвердили готовність розмістити на своїй території елементи системи протиракетної оборони (ПРО) США.

Водночас, проти таких планів Америки виступає Росія.