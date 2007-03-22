БЮТ сподівається, що Ющенка лише дезінформували

Блок Юлії Тимошенко наполягає на звільненні Віталія ДОКАЛЕНКА з посади керівника Національної телекомпанії України.

Про це йдеться у заяві БЮТ, переданій УНІАН.

“БЮТ готує відповідне звернення про повернення цензури в українських ЗМІ до Моніторингового комітету ПАРЕ і заявляє, що завжди буде безкомпромісно стояти на сторожі свободи слова в Україні”, йдеться в заяві.

Також Блок Юлії Тимошенко висловлює здивування заявою Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо зняття з ефіру на Першому національному телеканалі політичного ток-шоу „Толока”, “зокрема його підтримкою явно репресивних щодо авторів телепередачі дій з боку керівництва НТКУ”.

Як зазначають в БЮТ, 21 березня В.ЮЩЕНКО сказав, що “рішення керівництва телеканалу про закриття передачі є правильним”, а також зазначив, що, „як стверджує сторона каналу, ці дії були пов’язані з тим, що була сфабрикована певна програма, яка повинна була працювати на користь однієї з сторін”.

БЮТ з цього приводу наголошує, що ця заява Президента абсолютно не відповідає дійсності, і висловлює сподівання, що вона з’явилася лише внаслідок свідомої дезінформації Президента, а не внаслідок чого-небудь іншого.

Як стверджує БЮТ, телепередача „Толока” від 19 березня “піддалася жорсткому цензуруванню з боку керівництва телеканалу”. За словами авторів заяви, на цій передачі було надано слово представникам опозиційних сил, внаслідок чого „Толока” зібрала втричі більшу, ніж зазвичай, аудиторію.

“Ми володіємо абсолютно достовірними даними про те, що за наказом керівництва НТКУ в прямий ефір не виводилися SМS-повідомлення про підтримку дій опозиції, а прикінцеві результати телефонного опитування, за якими опозиція здобула прихильність більш як 80% телеглядачів, взагалі не були оприлюднені, - йдеться у заяві. - 20 березня „Толоку” зняли з ефіру в повторній трансляції, саму передачу закрили і вимагають від авторів телепередачі подати заяви про звільнення”.

За словами членів БЮТ, керівник НТКУ В.ДОКАЛЕНКО наступного дня після виходу “Толоки” “скаржився, що він особисто не міг двадцять разів додзвонитися на той телефон, за якими можна було висловити підтримку уряду Віктора ЯНУКОВИЧА”. Тому, вважають автори заяви, “зрозуміло, на чиєму він боці. Але чому ДОКАЛЕНКА у заздалегідь волюнтаристському рішенні щодо закриття телепередачі підтримав Президент ЮЩЕНКО, - для нас це загадка”.

Нагадуючи Президенту, як він оцінив призначення Анатолія КІНАХА міністром економіки в уряді В.ЯНУКОВИЧА - „ганьбою морального типу”, - БЮТ висловлює переконання, що подібна „ганьба морального типу” сьогодні керує Першим телевізійним телеканалом України. Керівник, який допускає подібні методи роботи з журналістами, мусить бути звільнений з посади негайно, заявляють в БЮТ.

Блок Юлії Тимошенко закликає Президента стати на захист українських журналістів від цензури і визнати свої попередні слова зі схвалення репресивних дій керівництва НТКУ помилкою.

Як повідомляв УНІАН, увечері 21 березня прес-секретар Президента України Ірина ВАННИКОВА заявила про деякі відмінності у тлумаченні ЗМІ відповіді глави держави на запитання про його ставлення до призупинення виходу в ефір політичного ток-шоу «Толока».

За її словами, В.ЮЩЕНКО не дав однозначної оцінки діям керівництва УТ-1 щодо закриття програми “Толока”.

В.ВАННИКОВА відзначила, що Президент чітко вказав на неможливість будь-якого тиску на працівників ЗМІ, бо «українського журналіста назад (в умови цензури мас-медіа) ніхто не зажене».

За її словами, відповідаючи на запитання журналістів, глава держави сказав, що має лише попередню інформацію про причини призупинення виходу в ефір «Толоки». Президент зазначив, що однією з причин такого рішення керівництво Першого національного назвало порушення авторами ток-шоу принципу об’єктивності. В.ЮЩЕНКО погодився з тим, що за нехтування професійними стандартами, одним із яких є неупередженість, та спотворення інформації програма могла бути знята з ефіру. Водночас Президент повідомив журналістам, що доручив ретельно вивчити всі обставини призупинення виходу в ефір ток-шоу «Толока» групі працівників Секретаріату Президента, відповідальних за інформаційну сферу.

І.ВАННИКОВА підкреслила, що Президент не дав ані однозначної підтримки, ані категоричного засудження рішення керівництва Першого національного щодо програми «Толока». Свою остаточну позицію у цьому дискусійному питанні глава держави оприлюднить після прискіпливого вивчення всіх обставин.