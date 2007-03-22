Ющенко зібрався ”відкрито і чесно розставити крапки над ”і”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що план спільних дій України й Росії на 2007-2008 роки готовий до підписання.

Про це він сказав в інтерв’ю агентству РІА “Новости”, текст якого розміщений на офіційному сайті Президента України.

“Сьогодні ми вже перебуваємо у тій фазі, коли документи готові до підписання. З 17 пунктів плану спільних дій на 2007-2008 роки кожен пункт починається з дати, місяця і формату рішення й за найскладнішими і нескладними питаннями”, - сказав В.ЮЩЕНКО, нагадавши про домовленість зі своїм російським колегою Володимиром ПУТІНИМ скласти відповідний план дій у грудні минулого року.

В.ЮЩЕНКО повідомив, що у плані серед іншого визначені питання демаркації державного кордону, делімітації кордону в Азовському, Чорному морях, Керченській протоці. Другий блок питань – проблема тимчасового перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі тощо.“Ці питання існують, одного разу треба відкрито й чесно розставити всі крапки над «і». Цей документ дасть ясний часовий формат вирішення проблем”, - зазначив Президент.

Також, за його словами, обговорено і відносини у сфері енергетики, авіації, транспорту, пунктів пропуску, режиму спільного кордону, реадмісії, процедури одержання спрощеного громадянства, деякі питання візового режиму та соціального гуманітарного блоку. “Інакше кажучи, наш договір – це 17 пунктів прямої дії”, - додав В.ЮЩЕНКО.

На запитання, коли саме буде підписано цей план, Президент відповів: “Днями” і погодився з визначенням, що Україна і Росія перебувають “напередодні прориву” у своїх двосторонніх відносинах.

Довідка УНІАН. Зазначене інтерв’ю було записано у Києві напередодні запланованого на 21 березня візиту В.ЮЩЕНКА до Російської Федерації. Проте 20 березня прес-служба Президента України повідомила, що В.ЮЩЕНКО звернувся до Президента РФ В.ПУТІНА з пропозицією перенести планований візит з огляду на трагічні події у Кемеровській області та Краснодарському краї РФ.

19 березня на шахті «Ульяновська» у Кемеровській області Росії внаслідок вибуху метану загинуло 105 осіб, а вночі 20 березня у станиці Камишеватська Краснодарського краю РФ внаслідок пожежі в притулку для людей похилого віку загинуло 62 особи.

Президент РФ підписав указ, згідно з яким 21 березня було оголошено в Росії днем жалоби за жертвами трагедій.