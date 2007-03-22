Верховна Рада: розміщення елементів ПРО у Чехії і Польщі загрожує Україні

Верховна Рада планує висловити занепокоєння планами США розмістити на територіях сусідніх з Україною державах елементи протиракетної оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в проекті постанови, ухваленому за основу 243-ма голосами із 374, зареєстрованих у залі.

В проекті постанови наголошується, що реалізація цих планів загрожує національній безпеці України і мільйонам її громадян.

Депутати посилаються на висновки фахівців, відповідно до яких, в разі застосування будь-якою стороною ракетної зброї і засобів її знищення не виключено можливості завдання шкоди з тяжкими наслідками населенню України, важливим об’єктам народного господарства, включаючи атомні електростанції.

В проекті постанови також планується врахувати те, що рішення про розміщення елементів ПРО викликало масові протести населення Польщі і Чехії, інших європейських держав, а також рішуче негативну реакцію Росії.

«Верховна Рада виходить з того, що національним інтересам України і всім країнам європейського континенту найповніше відповідало б створення загальноєвропейської системи колективної безпеки, яка б включала всі без винятку країни Європи; включала б появу на нашому континенті нових розподільчих ліній», - говориться в проекті.

Парламент планує доручити Кабінету Міністрів довести цю позицію до Ради безпеки ООН, ОБСЄ та уряду інших держав.

Водночас соціалісти і Партія регіонів запропонували в цілому ухвалити цю постанову на наступному пленарному тижні, після її вивчення профільними комітетами.

У свою чергу представник «Нашої України» Руслан КНЯЗЕВИЧ запропонував включити до цього проекту пункт, яким доручити Кабінету Міністрів провести переговори з Російською Федерацією щодо припинення договору оренди на використання російських систем на території України.