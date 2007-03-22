Чорновіл боїться лише тайфуну з Карибського моря

Антикризова коаліція має намір завтра винести на розгляд парламенту питання щодо зміни назви коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив член фракції Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ.

«Цей процес узгоджений на зборах коаліції і завтра будемо приймати це рішення», - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.

Він наголосив, що питання про перейменування коаліції виникло у зв’язку з тим, що представники опозиції роблять закиди відносно того, що назва коаліції не відповідає ситуації в країні. «Нам роблять закиди, що ми кажемо, що кризи немає, а називаємось антикризовою коаліцією», - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.

Він також зазначив, що в Україні вже минув процес значних ускладнень і якщо «не буде форс-мажору, наприклад, якийсь тайфун поверне з Карибського моря до України, то нічого страшного не станеться.

Т.ЧОРНОВІЛ також запевнив, що нова назва коаліції буде адекватною, оскільки зараз йде процес об’єднання політичних сил в парламенті не залежно від того, чи вони входять до коаліції, чи перебувають в опозиції. «До нас приєднуються окремі депутатські групи і за нашими даними цей процес буде продовжуватися», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у секретаріаті Верховної Ради зареєстровано три проекти постанов про перейменування антикризової коаліції. Ініціаторами цих документів виступили перший заступник голови парламенту Адам МАРТИНЮК, лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО та лідер фракції СПУ Іван БОКИЙ.

Серед пропозицій - перейменування антикризової коаліції у коаліцію національної єдності, а також у коаліцію національного єднання.