У Португалії ротвейлери загризли українку

12:50, 22 березня 2007
Політика
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60-річна жінка померла

СобакаУ середу в португальському місті Синтра у околицях Лісабона чотири ротвейлери загризли немолоду емігрантку з України, коли та йшла на роботу, передає агентство France Presse.

Поліцейським довелося кілька разів вистрілити в повітря, щоб відігнати собак від 60-річної жінки. Від отриманих травм вона померла по дорозі до лікарні.

Як з`ясувалося, тварини, що проживали в одному з навколишніх будинків, зуміли вибратися із-за огорожі на вулицю. Їх відвезли до собачого притулку, де незабаром присплять.

Ротвейлери відносяться до групи з семи небезпечних порід собак, утримання яких, відповідно до законів Португалії, регламентується місцевими властями. Поліції належить перевірити, чи мав право власник тримати агресивних тварин будинку.

Лента.ру

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