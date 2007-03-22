У Португалії ротвейлери загризли українку

У середу в португальському місті Синтра у околицях Лісабона чотири ротвейлери загризли немолоду емігрантку з України, коли та йшла на роботу, передає агентство France Presse.

Поліцейським довелося кілька разів вистрілити в повітря, щоб відігнати собак від 60-річної жінки. Від отриманих травм вона померла по дорозі до лікарні.

Як з`ясувалося, тварини, що проживали в одному з навколишніх будинків, зуміли вибратися із-за огорожі на вулицю. Їх відвезли до собачого притулку, де незабаром присплять.

Ротвейлери відносяться до групи з семи небезпечних порід собак, утримання яких, відповідно до законів Португалії, регламентується місцевими властями. Поліції належить перевірити, чи мав право власник тримати агресивних тварин будинку.

Лента.ру