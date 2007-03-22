Завтра Луценко буде випробовувати долю в Житомирі
13:17, 22 березня 2007Політика
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Сцену вже змонтували...
Лідер Громадянського руху “Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО завтра, 23 березня, планує відвідати Житомир.
Про це УНІАН повідомили в Житомирському обласному осередку "Антикримінального вибору" та обласної організації політичної партії "Вперед, Україно!", які є організаторами приїзду Ю.ЛУЦЕНКА до Житомира.
У Житомирі вже з’явилися листівки, де житомирян запрошують завтра о 16.00 прийти на площу Корольова на мітинг за участю Ю.ЛУЦЕНКА. На згаданій площі біля кінотеатру "Жовтень" вже змонтовано сцену з символікою "Народної самооборони".
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