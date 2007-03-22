СБУ оприлюднить інформацію про розслідування справи отруєння Ющенка

Керівництво СБУ обіцяє наступного тижня поінформувати суспільство про хід розслідування кримінальної справи про отруєння кандидата у Президенти Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Киві повідомив в.о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«СБУ найближчим часом поінформує вас, суспільство про реальний хід розслідування», - сказав він.

За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, оприлюднити інформацію про розслідування отруєння В.ЮЩЕНКА СБУ має намір наступного тижня разом з представниками Генеральної прокуратури України.

Як повідомляв УНІАН, під час президентської виборчої кампанії восени 2004 року В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксином. Розслідування кримінальної справи про його отруєння досі не завершене.