СБУ оприлюднить інформацію про розслідування справи отруєння Ющенка

13:33, 22 березня 2007
Політика
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Наливайченко провів прес-конференцію

Віктор ЮщенкоКерівництво СБУ обіцяє наступного тижня поінформувати суспільство про хід розслідування кримінальної справи про отруєння кандидата у Президенти Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Киві повідомив в.о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«СБУ найближчим часом поінформує вас, суспільство про реальний хід розслідування», - сказав він.

За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, оприлюднити інформацію про розслідування отруєння В.ЮЩЕНКА СБУ має намір наступного тижня разом з представниками Генеральної прокуратури України.

Як повідомляв УНІАН, під час президентської виборчої кампанії восени 2004 року В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксином. Розслідування кримінальної справи про його отруєння досі не завершене.

 

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