Життю Тимошенко загрожує небезпека?

Служба безпеки України перевіряє інформацію про погрози життю лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві, відповідаючи на запитання журналістів, повідомив перший заступник голови СБУ, який тимчасово виконує обов’язки керівника відомства, Валентин Наливайченко

«Є інформація про погрози, можливі. Ця інформація ретельно перевіряється», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО, додавши при цьому, що отримана СБУ інформація зараз перебуває у стадії перевірки із залученням у тому числі «міжнародних партнерів». При цьому В.НАЛИВАЙЧЕНКО нагадав, що відповідно до чинного законодавства, СБУ здійснює заходи з охорони осіб протягом двох років після їхнього звільнення з високих державних посад.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО запевнив: “Те, що передбачено законодавством, буде зроблено».

У зв’язку з цим він навів приклад, що у лютому цього року СБУ отримала інформацію про погрози життю та здоров’ю одного із керівників облдержадміністрації. Завдяки вжитим заходам СБУ було затримано особу, в якої вилучено вибухівку.