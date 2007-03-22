Про що Ющенко говорив з Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час сьогоднішньої зустрічі з лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО обговорив стан виконання домовленостей, досягнутих під час політичних консультацій, які відбулись 19 березня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, сторони також обговорили політичну ситуацію в країні та шляхи подолання парламентської кризи.

За результатами консультацій, які відбулися в понеділок, 19 березня, між Президентом, прем’єр-міністром, головою Верховної Ради та керівниками парламентських фракцій, було домовлено про створення спільної робочої групи для вирішення актуальних питань та формування конституційної комісії, нагадала прес-служба.