Про що Ющенко говорив з Тимошенко
14:37, 22 березня 2007Політика
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Що змінилося за три дні...
Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час сьогоднішньої зустрічі з лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО обговорив стан виконання домовленостей, досягнутих під час політичних консультацій, які відбулись 19 березня.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, сторони також обговорили політичну ситуацію в країні та шляхи подолання парламентської кризи.
За результатами консультацій, які відбулися в понеділок, 19 березня, між Президентом, прем’єр-міністром, головою Верховної Ради та керівниками парламентських фракцій, було домовлено про створення спільної робочої групи для вирішення актуальних питань та формування конституційної комісії, нагадала прес-служба.
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