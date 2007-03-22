Мороз: до травня буде 300, і нехай ніхто не бреше...

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ впевнений, що до травня парламентська більшість нараховуватиме 300 народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Вінниці під час спільного засідання колегії Вінницької обласної держадміністрації та координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові облради.

За словами О.МОРОЗА, завтра близько 10 народних депутатів увійдуть до парламентської більшості. «До травня буде 300, і нехай ніхто не бреше, що це за гроші робиться», - наголосив О.МОРОЗ.

Він зазначив, що це робиться тому, що сьогодні багатьом народним депутатам, солідним людям «принизливо ходити цугом за одним чи одною із зали, тому що комусь хочеться влади». О.МОРОЗ підкреслив, що за владу необхідно боротися на наступних парламентських виборах.

[ назад ]