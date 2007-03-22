Цушко заявляє, що народ перетворився на скигліїв

14:54, 22 березня 2007
Політика
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Міністр не відчуває докорів сумління

Василь Цушко Міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО заявляє, що не допустить втягування міліції в політику.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив на спільному засіданні Вінницької облдержадміністрації і Коордради з питань місцевого самоврядування.

За словами В.ЦУШКА, «сьогодні йде розхитування з політичною метою». Він підкреслив, що це неприпустимо, і він не допустить, щоб міліцію залучали до політики. «Цей авантюризм недопустимий», - підкреслив В.Цушко.

За його словами, на сьогодні міліція - «це скелет держави», і це один з інститутів, «навколо якого тримається держава».

Міністр підкреслив, що не відчуває ніяких розкаянь совісті з приводу того, що просить дільничних переговорити з людьми в яких є соціальні проблеми і які мають намір протестувати. Він сказав, що просить дільничних допомагати таким людям вирішувати питання з головою сільради, райради. За його словами, «нічого приїжджати до Києва».

В.ЦУШКО підкреслив, що в Києві все одно такі питання не вирішуватимуть, а це буде переадресовано місцевим органам влади. «Авантюризм цей потрібно припинити», - сказав В.ЦУШКО.

За його словами, «мета для держави має бути в одному – хоча б три роки спокійно працювати, без революцій». Він вважає, що часта зміна кадрів у міліції приводить «до бардаку». «Якщо не буде стабільності, в нас нічого не вийде», - вважає В.ЦУШКО.

Він підкреслив, що питання «не революціями вирішуються, а вирішуються роботою, якщо ми не працюватимемо, то нічого не вийде».

В.ЦУШКО також вважає, що слід «припинити ниття, тому що народ перетворився на скигліїв».

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