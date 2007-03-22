Конкуренцію Ющенку складуть Балога і Кириленко

Член Ради партії «Народний Союз Наша Україна» Юрій ЄХАНУРОВ заявляє, що на посаду голови партії основними претендентами є нинішній голова Ради НСНУ, керівник Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА, голова фракції "Наша Україна" В’ячеслав КИРИЛЕНКО та Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам за результатами засідання Президії НСНУ, яке відбулося у Секретаріаті Президента.

Ю.ЄХАНУРОВ ще раз нагадав, що це було планове засідання і на ньому обговорювалися питання, які будуть порушуватися на з’їзді партії 31 березня. Серед цих питань - обрання лідера партії.

Ю.ЄХАНУРОВ як приклад додав, що на засіданні Дніпропетровської організації НСНУ, як і на засіданнях інших місцевих організацій партії, обговорювалося це питання, і дніпропетровські “нашоукраїнці” запропонували на посаду лідера партії В.ЮЩЕНКА.

Разом з тим Ю.ЄХАНУРОВ зауважив, що «є питання Конституції», і тому остаточне рішення мають приймати юристи.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно, зокрема, постійний представник Президента у парламенті, екс-міністр юстиції Роман ЗВАРИЧ заявив, що Конституція забороняє Президенту В.ЮЩЕНКУ очолити партію НСНУ.

«Це не просте питання, оскільки Конституція України забороняє Президенту обіймати керівні посади в об’єднаннях громадян», - сказав він.

“Не буду лукавити: я шукав можливість таким чином виписати статутні норми НСНУ, щоб голова партії не вважався “керівним органом”... Але сьогодні я не бачу правових підстав для здійснення цього. І якби сьогодні Президент запитав мене: “Роман, чи можу я очолити НСНУ?” – я б однозначно відповів: “Ні, Конституція забороняє!”, - наголосив Р.ЗВАРИЧ.