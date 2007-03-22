Мороз хоче, щоб Ющенко підшукав чоловіка, у якого ”голова варить”

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ зазначає, що парламент підтримає, запропоновану Президентом кандидатуру на посаду голови Служби безпеки, якщо така кандидатура матиме такі ж якості як призначений вчора на посади глави МЗС Арсеній ЯЦЕНЮК.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав на прес-конференції у Вінниці.

За його словами, ВР України підтримала кандидатуру А.ЯЦЕНЮКА на посаду міністра закордонних справ України «не тому, що він політично комусь подобається чи ні, ми просто дивилися на нього як на відповідальну людину, як на людину, яка має загальну хорошу підготовку, яка не займається політиканством, а якщо він вдається інколи до радикальних висловлювань, то тільки, можливо, через молодість, чи через брак досвіду». О.МОРОЗ зазначив, що як вчора жартували на засіданні парламенту, такий недолік як молодість, швидко проходить, а «те, що голова варить у Арсена Петровича (А.ЯЦЕНЮКА) ні в кого немає сумніву».

За його словами, якщо такі ж якості будуть у кандидата на посаду голови СБУ запропонованого Президентом України, то ВР підтримає цю кандидатуру.

Він зазначив, що вчора Президент України Віктор ЮЩЕНКО зазначив, що він розглядає кілька кандидатур на цю посаду.

О.МОРОЗ пожартував: «нехай вносить їх на розгляд до ВР і ВР визначиться».

Він зазначив, що завтра чисто технологічно не може бути голосування за кандидатуру голови СБУ, оскільки йдеться про певні нюанси роботи парламенту. (Як відомо в п’ятницю парламент працює лише на ранковому засіданні – УНІАН).

О.МОРОЗ зазначив, що на сьогодні у ВР України є кілька законопроектів, які стосуються СБУ і в них передбачено, що очолювати цю структуру має професіонал, який хоча б 10 років пропрацював у службі. Він зазначив: «на скільки я розумію це специфічна служба». «Слава Богу, я не маю знайомства з нею іншим способом, ніж з їхнього боку виявленою увагою», - додав О.МОРОЗ.