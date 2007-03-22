Пастора Черновецького Аделаджу закидали бананами (фоторепортаж)
15:50, 22 березня 2007Політика
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Олеся Вахнія не пропустила охорона
Інцидент відбувся під час прес-конференції, присвяченій майбутньому маршу проти расизму. Одним з учасників Маршу має стати і відомий нігерійський пастор Сандей Аделаджа.
|Відомий в ультраправих колах Олесь Вахній хотів подарувати нігерійцю “букет” бананів. Але його не пропустила охорона
|Тоді націоналіст жбурнув кілька бананів і влучив просто в чорного пастора
|Аделаджа, однак, не засмутився
Він підняв банани і став усім демонструвати “ознаки расизму”
Організатори «Маршу проти расизму» ставлять за мету привернути увагу громадськості до проблем расизму в Україні, а також домогтися ухвалення закону проти расизму, антисемітизму і дискримінації.
Фото Дмитра Стаховського
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