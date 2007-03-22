Пастора Черновецького Аделаджу закидали бананами (фоторепортаж)

Інцидент відбувся під час прес-конференції, присвяченій майбутньому маршу проти расизму. Одним з учасників Маршу має стати і відомий нігерійський пастор Сандей Аделаджа.

Організатори «Маршу проти расизму» ставлять за мету привернути увагу громадськості до проблем расизму в Україні, а також домогтися ухвалення закону проти расизму, антисемітизму і дискримінації.

Фото Дмитра Стаховського