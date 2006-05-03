Мороз і Тимошенко назвали Ющенку крайній термін

Для обговорення питання про створення Коаліції демократичних сил голова Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ та лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО пропонують Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ зустрітись не пізніше 5 травня.

Про це сказано у відкритому листі О.МОРОЗА і Ю.ТИМОШЕНКО до Президента України, переданому УНІАН прес-службою СПУ.

Вони констатують, що на виборах 26 березня “більшість виборців підтримали партії (блоки) демократичного спрямування (БЮТ, НСНУ, СПУ)”, що, на думку політиків, дає можливість спільно з Президентом забезпечити демократичний розвиток держави, продовжити реалізацію Програми Президента України “Десять кроків назустріч людям”.

“Як відомо, - нагадують О.МОРОЗ і Ю.ТИМОШЕНКО, - наші політичні сили чітко висловились за створення Коаліції демократичних сил у Верховній Раді України в складі фракцій БЮТ, НСНУ, СПУ”. Лідери БЮТ і СПУ вважають, що “243 народних депутати України, що обрані за списками названих партій (блоків) у Верховну Раду, можуть досить швидко створити таку більшість та призначити уряд”.

Вони наголошують на своїй позиції, яка полягає в тому, що “в інтересах України має бути налагоджена тісна співпраця Коаліції демократичних сил та призначеного нею уряду з Президентом України”.

З метою обговорення питань стратегії розвитку України, формування Коаліції демократичних сил, призначення нового складу уряду, відпрацювання процедур співпраці Коаліції з Президентом України О.МОРОЗ та Ю.ТИМОШЕНКО вважають за необхідне започаткувати неперервний діалог між лідерами БЮТ, НСНУ, СПУ та Президентом України.

Для обговорення названих проблем О.МОРОЗ і Ю.ТИМОШЕНКО пропонують главі держави зустрітись не пізніше 5 травня 2006 року.

Також вони зазначають, що “спроба організувати таку зустріч через Секретаріат Президента України результату не дала”.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня прес-секретар Президента Ірина ГЕРАЩЕНКО заявила, що В.ЮЩЕНКО не втручатиметься в переговорний процес по створенню коаліції у Верховній Раді України, оскільки це не є його функцією.

Сьогодні В.ЮЩЕНКО відбув з дводенним робочим візитом до Литви.